Следствие утверждает, что за сотрудничество выходец из Восточной Азии предлагал украинцу деньги.
К теме В Харькове задержали предполагаемого шпиона из Азии
Хотели получить секретные документы
Иностранец собирал сведения, которые составляли государственную тайну в сфере научно-технических разработок Украины. Эту информацию собирались передать представителям спецслужбы иностранного государства.
Также азиат устанавливал контакты с представителями высших учебных заведений Харьковской области для зачисления иностранных студентов.
Задержание вероятных шпионов, смотрите видео:
Документы касались военной сферы
В СБУ рассказали, что предполагаемый шпион хотел получить тайные данные, имеющие военное назначение. Кстати, азиат находился в Украине длительное время.
Как происходило задержание
- Подозреваемых поймали "на горячем" в центре Харькова. В тот момент они на проспекте Науки получали секретные документы.
- У фигурантов изъяли средства связи, компьютерную технику, флешки и документы. Обоих взяли под стражу.
Подозреваемых отправили под стражу / Фото СБУ
У фигурантов нашли телефоны и документы / Фото СБУ