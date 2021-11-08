Следствие утверждает, что за сотрудничество выходец из Восточной Азии предлагал украинцу деньги.

К теме В Харькове задержали предполагаемого шпиона из Азии

Хотели получить секретные документы

Иностранец собирал сведения, которые составляли государственную тайну в сфере научно-технических разработок Украины. Эту информацию собирались передать представителям спецслужбы иностранного государства.

Также азиат устанавливал контакты с представителями высших учебных заведений Харьковской области для зачисления иностранных студентов.

Задержание вероятных шпионов, смотрите видео:

Документы касались военной сферы

В СБУ рассказали, что предполагаемый шпион хотел получить тайные данные, имеющие военное назначение. Кстати, азиат находился в Украине длительное время.

Как происходило задержание

Подозреваемых поймали "на горячем" в центре Харькова. В тот момент они на проспекте Науки получали секретные документы.

У фигурантов изъяли средства связи, компьютерную технику, флешки и документы. Обоих взяли под стражу.



Подозреваемых отправили под стражу / Фото СБУ



У фигурантов нашли телефоны и документы / Фото СБУ