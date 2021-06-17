Об этом инциденте сообщили в сети 16 июня. Также обнародовали видео беседы со злоумышленником.

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Его даже не уволили

Во время общения с людьми, которые его поймали полицейский рассказал, что работает патрульным. На службе он с 2015 года. При себе у мужчины также было удостоверение патрульного инспектора.

Авторы сообщения отметили, что такое "задержание" полицейского случилось уже не впервые. Однако злоумышленник до сих пор находится на свободе. Также его не уволили из правоохранительных органов.

Разговор с задержанным патрульным-закладчиком: видео "Оперативний Укр"

Обратите внимание! Во Львове 21 мая разоблачили правоохранителей, которые продавали наркотики и фабриковали уголовные дела. Задержание проводили ГБР и СБУ. Впоследствии злоумышленникам назначили залог в размере более чем 4 миллиона гривен.