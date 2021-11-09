О том, что его разыскали, правоохранители сообщили уже на следующий день. Водитель не отрицал свою вину.
Ранее В Киеве водитель под наркотиками устроил гонки с полицией и спровоцировал жуткое ДТП
Представлял серьезную опасность
На записи, которая появилась в сети, заметно, что водитель совершил несколько нарушений. Некоторые из них представляли серьезную опасность жизни других людей.
Какие это были действия:
- движение по встречной полосе,
- проезд на запрещенный сигнал светофора;
- обгон на пешеходном переходе.
Когда правонарушитель признал свою вину, на него составили административное постановление. Там сказано, что мужчина совершил нарушение правил расположения транспорта, проезд на запрещенный сигнал светофора и нарушение правил обгона.
Протокол, какой выписали полицейские / Фото патрульной полиции
Несколько громких аварий недавно
- В Киеве 8 ноября на проспекте Победы водитель жестко сбил полицейского. Тот в этот момент занимался оформлением другого ДТП. Злоумышленника разыскали довольно быстро и оказалось, что он был пьян.
- Также 8 ноября произошла трагедия в Новомосковске Днепропетровской области. Там BMW влетела в грузовик "Газель", у которого впоследствии отвалился кузов. В этом ДТП погибла беременная водительница легковушки.
- Вечером 5 ноября на Львовщине произошло столкновение сразу 3 легковушек. Это произошло, потому что один из автомобилей выехал на встречную полосу. Двое участников происшествия погибли на месте еще до приезда скорой.