В Харькове полиция наказала водителя-нарушителя благодаря видео из интернета

Патрульная полиция Харькова разыскала водителя, который совершил сразу несколько нарушений. Видео его неправильных действий на дороге распространилось по сети 8 ноября.

О том, что его разыскали, правоохранители сообщили уже на следующий день. Водитель не отрицал свою вину.

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Представлял серьезную опасность

На записи, которая появилась в сети, заметно, что водитель совершил несколько нарушений. Некоторые из них представляли серьезную опасность жизни других людей.

Какие это были действия:

движение по встречной полосе,

проезд на запрещенный сигнал светофора;

обгон на пешеходном переходе.

Когда правонарушитель признал свою вину, на него составили административное постановление. Там сказано, что мужчина совершил нарушение правил расположения транспорта, проезд на запрещенный сигнал светофора и нарушение правил обгона.



Протокол, какой выписали полицейские / Фото патрульной полиции

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