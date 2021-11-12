Видео инцидента опубликовали 12 ноября. На нем видно полицейских, которые хотят вывести учительницу во время урока.
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Хотели вывести посреди урока
Женщина всячески пытается доказать, что она права. Она спорит с полицейскими и говорит, что они не имеют права отстранять ее от работы.
Впоследствии она сама звонит в полицию и говорит, что правоохранители, которые пришли к ней, превышают свои полномочия и срывают ей урок.
Как полицейские хотели отстранить от работы невакцинированную учительницу: видео
Вероятный приказ об отстранении от работы учительницы / Фото из телеграммы "Новости.Live"
Сколько невакцинированных работников школ отстранили от работы
По состоянию на 9 ноября отстранили:
- Одесса – 850 человек;
- Львов – более 300 человек;
- Черновцы – 416 человек;
- Ужгород – более 50 человек;
- Харьков – 105 человек;
- Днепр – 99 человек;
- Чернигов – 218 человек;
- Винница – 78 человек;
- Волынь – 647 человек;
- Кропивницкий – 36 человек;
- Черкассы – 358 человек;
- Сумы – 20 человек;
- Николаев – 502 человека;
- Запорожье – 584 человека;
- Хмельницкий – 202 человека;
- Житомир – 32 человека.