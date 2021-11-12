Видео инцидента опубликовали 12 ноября. На нем видно полицейских, которые хотят вывести учительницу во время урока.

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Хотели вывести посреди урока

Женщина всячески пытается доказать, что она права. Она спорит с полицейскими и говорит, что они не имеют права отстранять ее от работы.

Впоследствии она сама звонит в полицию и говорит, что правоохранители, которые пришли к ней, превышают свои полномочия и срывают ей урок.

Как полицейские хотели отстранить от работы невакцинированную учительницу: видео

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Вероятный приказ об отстранении от работы учительницы / Фото из телеграммы "Новости.Live"

Сколько невакцинированных работников школ отстранили от работы

По состоянию на 9 ноября отстранили:

  • Одесса – 850 человек;
  • Львов – более 300 человек;
  • Черновцы – 416 человек;
  • Ужгород – более 50 человек;
  • Харьков – 105 человек;
  • Днепр – 99 человек;
  • Чернигов – 218 человек;
  • Винница – 78 человек;
  • Волынь – 647 человек;
  • Кропивницкий – 36 человек;
  • Черкассы – 358 человек;
  • Сумы – 20 человек;
  • Николаев – 502 человека;
  • Запорожье – 584 человека;
  • Хмельницкий – 202 человека;
  • Житомир – 32 человека.