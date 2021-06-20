В Харькове помощник нардепа Куницкого из "Слуги народа" подстрелил мужчину

В Харькове на парковке 19 июня произошла стрельба. Помощник нардепа Александра Куницкого Дмитрий Никонов выстрелил из травматического оружия.

Известно, что мужчина, с которым случился спор, получил ранение в ногу. Дмитрий Никонов говорит, что он защищался.

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Стрельба с участием помощника нардепа

Инцидент произошел ориентировочно в 20:30 на Новоалександровской улице, а именно на стоянке у зарядной станции электромобилей фирмы "АвтоЭнтерпрайз", частью которой владеет Никонов.

Помощник нардепа рассказал, что попросил незнакомого водителя отогнать авто.

"Попросил его перепарковать машину от зарядки, а он меня ударил в лицо. Я отбежал от него, стрелял в землю, он набежал пальцем на резиновую пулю, потому что я сделал три выстрела и говорил "не подходи". Он все равно хотел атаковать. Не знаю, что он хотел делать, но он приближался ко мне", – рассказал Никонов.

Стрельба в Харькове: смотрите видео

Дмитрий Никонов подтвердил, что стрелял. В то же время травмированный мужчина говорит, что отказался переставлять машину по просьбе Никонова.

"Он (Никонов – 24 канал) обошел машину, подошел к моей водительской двери и начал на меня нападать. Я начал на него наступать, он достал пистолет, зарядил – получил в голову. Боясь за свою жизнь, я ударил, потому что думал, что он сейчас применит пистолет. Думаю, сейчас упадет и может "протрезвеет" мужчина. И он тогда начал стрелять. Первый раз он промахнулся, вторая пуля попала в ногу", – рассказал мужчина.

Откуда у Никонова оружие

Дмитрий Никонов рассказал, что оружие его. Он имеет журналистское разрешение на его владение. В общественной организации обнародовали фото пистолета с разрешения на оружие.



Вероятные документы Николенко / Скриншот из видео Антикоррупционного блока участников АТО

В комментарии "Суспільному" полиция Харьковщины сообщила, что производство по факту стрельбы еще не открывали.

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