В Харькове посадили в СИЗО координатора движения ОПЗЖ Олега Ширяева
6 июля 2021 , 11:06Читати новину українською
Источник:Depo
Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора об аресте лидера организации "Патриоты за жизнь" Олега Ширяева. Его взяли под стражу на 8 суток без права внесения залога.
Об этом примерно в 10:30 часов 6 июля сообщили журналисты из зала суда. Решение принял судья Геннадий Зуб.
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Судья отметил, что полный текст постановления огласят на заседании до 8 июля.
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