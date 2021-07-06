В Харькове посадили в СИЗО координатора движения ОПЗЖ Олега Ширяева

6 июля 2021 , 11:06
Читати новину українською

Источник:

Depo

Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора об аресте лидера организации "Патриоты за жизнь" Олега Ширяева. Его взяли под стражу на 8 суток без права внесения залога.

Об этом примерно в 10:30 часов 6 июля сообщили журналисты из зала суда. Решение принял судья Геннадий Зуб.

К теме В Харькове вооруженные полицейские задержали координатора движения ОПЗЖ

Судья отметил, что полный текст постановления огласят на заседании до 8 июля.

Новость дополняется...

Автор: Олександр Марчак