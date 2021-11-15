Впоследствии в сети обнародовали фото и видео этого инцидента. Это произошло возле культурно-делового центра Новая Бавария.
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Цепи не спасли
На фото видно, что асфальта коснулись всего 2 из 4 боковых колес БТР. Он был закреплен на прицепе большими цепями.
БТР слетел с прицепа: смотрите видео
Однако крепеж оказался недостаточно надежным. Потому боевая машина сползла вниз.
Выпавший на дорогу БТР / Фото телеграм "СТО Харьков" и "Труха"
Похожий случай у агрессора
12 июля сообщили, что такая ситуация произошла в Южно-Сахалинске. Однако российские военные более невнимательны, поскольку они вообще "потеряли" танк.
Тот слетел с тягача и приземлился на трассу к верху гусеницами. Этот курьезный случай насмешил даже самих россиян.
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