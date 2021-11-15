Впоследствии в сети обнародовали фото и видео этого инцидента. Это произошло возле культурно-делового центра Новая Бавария.

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Цепи не спасли

На фото видно, что асфальта коснулись всего 2 из 4 боковых колес БТР. Он был закреплен на прицепе большими цепями.

БТР слетел с прицепа: смотрите видео

Однако крепеж оказался недостаточно надежным. Потому боевая машина сползла вниз.

Выпавший на дорогу БТР / Фото телеграм "СТО Харьков" и "Труха"

Похожий случай у агрессора

12 июля сообщили, что такая ситуация произошла в Южно-Сахалинске. Однако российские военные более невнимательны, поскольку они вообще "потеряли" танк.

Тот слетел с тягача и приземлился на трассу к верху гусеницами. Этот курьезный случай насмешил даже самих россиян.

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