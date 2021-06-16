В Харькове суд принял 2 различных решения о переименовании проспекта Жукова

Отменил решение о переименовании проспекта Жукова в честь генерала Григоренко Харьковский окружной административный суд. Накануне это же учреждение признало незаконным решение о возвращении коммунистического названия. Соответственно, в честь кого все же будет называться проспект – неизвестно.

Об этом рассказал депутат Харьковского облсовета Сергей Жуков. Он это сделал в общении с журналистами 15 июня. Решение, о котором говорится, приняли за 5 дней до этого.

О первом решении В Харькове суд признал незаконным переименование проспекта Григоренко в Жукова

Суд о возвращении коммунистического названия

Решение об отмене смены названия проспекта принял судья Андрей Зинченко. Таким образом он удовлетворил иск горсовета Харькова от 17 мая 2016 года.

По словам депутата, мотивационной части решения еще нет. Однако областной совет все же планирует продавать апелляцию.

Реакция городского совета

Депутат городского совета Харькова Игорь Раин сказал, что это решение по меньшей мере является странным. Переименование в 2016 году в целом касалось 62 объектов.

Если суд отменил решение в отношении маршала Жукова – может в любой момент отменить в другой части. Решение принято основываясь на формальных основаниях. Но вопреки практике Верховного и других судов,

– добавил Раин.

Как впервые переименовывали проспект Жукова

Декоммунизация названий в Харькове состоялась в 2016. Тогда Игорь Раин еще был депутатом Харьковского областного совета. Основой его действий был закон об осуждении нацистского и коммунистического тоталитарных режимов.

Что тогда переименовали:

4 из 9 районов города;

5 станций метро;

52 улицы (в том числе и проспект Жукова).