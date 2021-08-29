24-летнюю всадницу осмотрели медики. После этого отпустили.

Стоит прочитать В Запорожье верная собака охраняла потерявшего сознание хозяина, никого не подпуская

ДТП произошло примерно в 2:40. Водитель Passat, к счастью, не травмировался. В то же время его автомобиль получил механические повреждения. Сейчас в полиции выясняют, кто из участников аварии нарушил правила.



Лошадь погибла на месте / Фото из телеграм-канала "Труха"

В полиции не отметили, в каком состоянии была всадница. Однако в телеграм-канале jenya zub сообщили, что женщина была не трезвой. "По словам таксистов, всадницы на лошадях ездили пьяные незадолго до этого", – отметили в сети.

В Харькове в результате ДТП погибла лошадь: видео из канала "ХС | Харьков"

Трагические ДТП: последние новости