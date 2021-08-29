В Харькове прямо на дороге погибла лошадь: фото и видео с места происшествия
Источник:Нацполиция
В Харькове в ночь на 28 августа водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил всадницу. В результате ДТП погибла лошадь. Трагедия произошла на Клочковском спуске.
24-летнюю всадницу осмотрели медики. После этого отпустили.
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ДТП произошло примерно в 2:40. Водитель Passat, к счастью, не травмировался. В то же время его автомобиль получил механические повреждения. Сейчас в полиции выясняют, кто из участников аварии нарушил правила.
Лошадь погибла на месте / Фото из телеграм-канала "Труха"
В полиции не отметили, в каком состоянии была всадница. Однако в телеграм-канале jenya zub сообщили, что женщина была не трезвой. "По словам таксистов, всадницы на лошадях ездили пьяные незадолго до этого", – отметили в сети.
В Харькове в результате ДТП погибла лошадь: видео из канала "ХС | Харьков"
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