В Харькове могут продать на аукционе "Радиореле" – крупнейший завод по производству коммутационной техники на рынке Украины и стран СНГ. В Фонде госимущества считают приватизацию единственным путем спасения предприятия. Ведь из-за оккупации и прекращения торговли с Россией завод фактически оказался на грани выживания, ведь там были основные потребители продукции.

Начальная цена завода достигает 195 миллионов гривен. В рамках программы малой приватизации Харьковщина отдает на разгосударствление 45 объектов, в целом по Украине – их 1000. Детали – читайте в материале 24 канала.

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Почему продают завод

Харьковский завод "Радиореле" в 2020 году будет отмечать 100-летие. Их реле используют как оборудование для самолетов, бронетехники, средств связи и аппаратов космической отрасли. Дело в том, что сейчас заводу некуда сбывать продукцию. Рынков сбыта – а это Азербайджан, Индия и Беларусь – не хватает.

"Мы делали 22 наименования. Сейчас можем делать то же количество. Но запрос идет только на 6-7 изделий", – пояснила мастерица Нина Максакова.

Как отметил директор государственного предприятия Анатолий Донец, производство "упало", потому что эти отрасли не развиваются. Кроме того, рынок сбыта преимущественно в России, однако сейчас из-за оккупации они прекратили с ними торговлю. По словам директора, также ранее были крупные покупатели в Крыму и на Донбассе.

Завод потерял основные рынки сбыта / Фото 24 канал

► Поиск инвестора

Следовательно, Фонд госимущества выставил завод на приватизацию. В предыдущие годы инвестора найти не удалось. Есть претенденты сейчас – пока не сообщают.

"Мы ввели виртуальные комнаты данных, максимальное раскрытие информации. То есть считаем, что благодаря тому, что изменился подход к раскрытию информации, большее количество инвесторов будет понимать, что здесь не кот в мешке, а иметь полную информацию о этот актив", – рассказал заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко.

По данным Госфонда, с более 3600 предприятий каждое пятое – убыточное.

► Когда будет аукцион

Аукцион, где с молотка уйдет завод "Радиореле", состоится 21 июля. Начальная цена – 196 миллионов гривен.

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Коллектив завода возлагает надежды на инвестора

Еще 4 года назад на заводе ежемесячно изготавливали 45 тысяч реле, сейчас – 18 тысяч в квартал. В коллективе остались менее 300 работников. Поэтому заводчане возлагают большие надежды на инвестора. Однако они убеждены – одной лишь приватизации не хватит.

"Если бы нам лишь работать на авиационную промышленность – нужно делать примерно 10 АН-74 в месяц. Но опять же, это не только авиация, это космос. У нас сейчас есть программы по космосу? Они работают? Нет. И отсутствие, мне кажется, правильной промышленной политики – куда идти, что развивать – это одна из причин", – подытожил директор государственного предприятия "Завод "Радиореле" Анатолий Донец.

На заводе осталось менее 300 работников / фото 24 канал