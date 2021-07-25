Бросила в покупательницу пакетом

Оксана Хвыля рассказала, что часто покупала продукты в этом киоске. Однако недавно там сменили продавщицу.

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Инцидент произошел 22 июля. Продавщица говорила Оксане по-русски, а когда та ответила, что мелкие деньги будет искать в кошельке только для тех, кто общается на украинском, у женщины запылало.

Она начала кричать, чтобы я катилась в Бандерштадт, что она русская, приехала из России, и что никакого украинского здесь не будет. Она отобрала обратно пакет с товаром и бросила мне 100 гривен,

– рассказала Оксана.

Директор киоска также нахамила

Сначала Оксана пыталась урегулировать конфликт и позвонила директорше киоска. Однако та оказалась такой же неадекватной, как и ее подчиненная. Руководительница сказала: "Разговариваете на украинском? До свидания!". После этого она бросила трубку.

"На украинском разговаривайте в пи*де"

Через несколько дней Оксана вернулась в киоск, чтобы снять поведение хамовитой продавщицы на видео. Та сразу начала закрывать магазин и говорить "До свидания".

На вопрос почему она не хочет обслуживать покупателей на украинском языке, продавщица посоветовала ехать "в пи*ду", чтобы там говорить на государственном.

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Автор видео подчеркнула, что теперь готовит официальную жалобу: "И не только к омбудсмену".

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