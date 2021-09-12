Мужчина с криками "Смерть ЛГБТ" пытался прорваться к колонне участников. После нескольких попыток ему это удалось.

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Противник марша сорвал флаг

Неизвестный ворвался в колонну активистов и выхватил один из радужных флагов. Само полотнище он спрятал в карман. На действия мужчины отреагировали правоохранители. Его задержали, однако позже отпустили.

Противник марша дал комментарий СМИ, в котором эмоционально рассказал о своем желании видеть порядок в Украине.

Мы здоровые украинские семьи. Я сам женат. Я реально хочу, чтобы в этой стране наконец был порядок,

– заявил мужчина.

Первые столкновения на прайде в Харькове: смотрите видео

В целом марш ЛГБТ-сообщества прошел спокойно. Акцию охраняла полиция.

ЛГБТ-прайд в Харькове / Фото "Комментарии Харьков" и телеграм-канала "Бабель"

Это второй из трех запланированных прайдов