В Харькове прошел ЛГБТ-прайд: без столкновений не обошлось
Источник:Суспильне
Акция под названием "KharkivPride" прошла 12 сентября в Харькове. Около полудня колонна участников прайда двинулась по центру города. Во время действа уже состоялся один инцидент.
Мужчина с криками "Смерть ЛГБТ" пытался прорваться к колонне участников. После нескольких попыток ему это удалось.
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Противник марша сорвал флаг
Неизвестный ворвался в колонну активистов и выхватил один из радужных флагов. Само полотнище он спрятал в карман. На действия мужчины отреагировали правоохранители. Его задержали, однако позже отпустили.
Противник марша дал комментарий СМИ, в котором эмоционально рассказал о своем желании видеть порядок в Украине.
Мы здоровые украинские семьи. Я сам женат. Я реально хочу, чтобы в этой стране наконец был порядок,
– заявил мужчина.
Первые столкновения на прайде в Харькове: смотрите видео
В целом марш ЛГБТ-сообщества прошел спокойно. Акцию охраняла полиция.
ЛГБТ-прайд в Харькове / Фото "Комментарии Харьков" и телеграм-канала "Бабель"
Это второй из трех запланированных прайдов
- 28 августа 2021 года ЛГБТ-прайд прошел в Одессе. В нем приняли участие около 300 человек.
- Без столкновений, к сожалению, не обошлось. Во время акции из-за столкновений со стороны праворадикальной организации "Традиция и порядок" пострадали 29 правоохранителей.
- Во время прайда полиция задержала 51 правонарушителя. Среди них лидер "ТиП" Богдан Ходаковский. Одесский суд отправил его под домашний арест.
- Следующий прайд пройдет в Киеве 19 сентября 2021 года.