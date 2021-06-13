В ночь на 13 июня в Харькове произошел взрыв в супермаркете. Неизвестные взорвали банкомат, на место происшествия сразу приехала полиция и скорая помощь.

В результате инцидента, по информации пресс-службы полиции Харьковской области, пострадавших людей нет. В то же время сейчас устанавливают сумму похищенных денег.

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"Сообщение о преступлении поступило в полицию примерно в 02:50. Во время осмотра места происшествия полицейские выяснили, что неизвестные лица совершили подрыв банкомата, расположенного в супермаркете по проспекту Славы", – отметили в пресс-службе полиции.

Что грозит взрывникам

По информации правоохранителей, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Они поместили его в отсек для выдачи денег. Следователи открыли уголовные производства по статьям Уголовного кодекса Украины относительно кражи и умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 12 лет лишения свободы,

– говорится в пресс-служба полиции.

Правоохранители пока принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению соответствующего уголовного преступления.

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