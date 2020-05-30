В Харькове произошла авария с полицейским авто: есть погибшие и пострадавшие – видео
В ночь на 30 мая в Харькове произошло ДТП с участием полицейского автомобиля Toyota Prius и Daewoo Lanos. В результате аварии два человека погибли, еще двое пострадали.
Один з автомобілів загорівся
Смертельна ДТП трапилася приблизно о 00:20 на проспекті Московському, повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківщини.
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Водій автомобіля Daewoo Lanos за обставин, які з'ясовуються, несподівано виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення зі службовим автомобілем Toyota Prius,
– йдеться у повідомленні.
Після удару Lanos загорівся. За словами правоохоронців, один з патрульних вибрався з пошкодженого службового автомобіля та почав гасити вогонь вогнегасником. На жаль, це не допомогло. Полум'я миттєво охопило Daewoo Lanos.
Двоє людей загинули
Внаслідок ДТП та подальшого загоряння машини пасажир і водій автомобіля Daewoo загинули на місці.
Патрульні отримали тілесні ушкодження. Їх одразу госпіталізували.
Момент аварії на Харківщині: дивіться відео