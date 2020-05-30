В ночь на 30 мая в Харькове произошло ДТП с участием полицейского автомобиля Toyota Prius и Daewoo Lanos. В результате аварии два человека погибли, еще двое пострадали.

Один з автомобілів загорівся

Смертельна ДТП трапилася приблизно о 00:20 на проспекті Московському, повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківщини.

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Водій автомобіля Daewoo Lanos за обставин, які з'ясовуються, несподівано виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення зі службовим автомобілем Toyota Prius,

– йдеться у повідомленні.

Після удару Lanos загорівся. За словами правоохоронців, один з патрульних вибрався з пошкодженого службового автомобіля та почав гасити вогонь вогнегасником. На жаль, це не допомогло. Полум'я миттєво охопило Daewoo Lanos.

Двоє людей загинули

Внаслідок ДТП та подальшого загоряння машини пасажир і водій автомобіля Daewoo загинули на місці.

Патрульні отримали тілесні ушкодження. Їх одразу госпіталізували.

Момент аварії на Харківщині: дивіться відео