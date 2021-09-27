В Харькове произошла массовая авария: погиб мотоциклист – фото и видео с места трагедии
Источник:пресс-служба полиции Харьковской области
В Харькове на проспекте Тракторостроителей 26 сентября произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух автомобилей и мотоцикла его пилот погиб.
По данным правоохранителей, сообщение об аварии поступило в 19:30. На место трагедии сразу же прибыли медики, однако они лишь констатировали смерть мотоциклиста.
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Смертельное столкновение
- Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло из-за столкновения Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia и мотоцикла GEON.
- Сейчас полиция выясняет, кем был погибший.
- На кадрах, обнародованных очевидцами, видно, что авария произошла уже в темное время суток.
Дело расследуют
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. В случае установления виновника его будут судить за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые им управляют.
Эта статья Уголовного кодекса предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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