В Харькове произошла массовая авария: погиб мотоциклист – фото и видео с места трагедии

В Харькове на проспекте Тракторостроителей 26 сентября произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух автомобилей и мотоцикла его пилот погиб.

По данным правоохранителей, сообщение об аварии поступило в 19:30. На место трагедии сразу же прибыли медики, однако они лишь констатировали смерть мотоциклиста.

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Смертельное столкновение

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло из-за столкновения Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia и мотоцикла GEON.

Сейчас полиция выясняет, кем был погибший.

На кадрах, обнародованных очевидцами, видно, что авария произошла уже в темное время суток.

Дело расследуют

От удара мотоцикл отлетел на разделительную полосу.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. В случае установления виновника его будут судить за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые им управляют.

Эта статья Уголовного кодекса предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В Харькове столкнулись две легковушки и мотоцикл / Фото из Telegram-каналов "СТО Харьков", "Труха"

Смотрите видео с места масштабного ДТП в Харькове

Авария с участием мотоцикла и 2 легковушек: видео с места столкновения​

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