В Основянском районе Харькова, в помещении караоке в ночь на 19 июля произошла стрельба. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения грудной клетки.

Полиция о стрельбе

Правоохранители устанавливают обстоятельства хулиганства в Основянском районе Харькова, информирует пресс-служба полиции.

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Стрельба произошла в переулке Костюринском. В результате 37-летний и 27-летний мужчины с огнестрельными ранениями грудной клетки оказались в больнице.

Полиция начала досудебное расследование по статьям о хулиганстве и нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Максимальное наказание предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Что говорят в соцсетях

В то же время АТН со ссылкой на соцсети сообщает, что инцидент произошел в ночь на 19 июля, примерно в 01:20. Стрельбу с пострадавшими устроили в караоке Panorama Lounge, расположенном на пятом этаже ТРЦ Palladium.

Стрельба в караоке в Харькове / Телеграм ХС Харьков

Стрельба, вероятно, произошла в ТРЦ Palladium: смотрите карту