Авто, которое купила прокурор, 2021 года выпуска. Об этом рассказали 8 сентября в материалах, опубликованных на сайте Нацагентства по противодействию коррупции.

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Еще два авто

Известно, что в 2020 году Анна Лях заработала 334 тысячи гривен в прокуратуре. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций.

Еще 218 тысяч заработал в департаменте патрульной полиции ее муж. Наличными у супругов было 150 тысяч гривен. Среди авто были две легковушки: Skoda Octavia A5 и Chevrolet Aveo TC58U. Муж Анны Лях также имеет квартиру и гараж в Харькове.

Недавно информация на сайте с декларациями изменилась. Сейчас прокурор приобрела кроссовер Toyota RAV4, который стоит 740 тысяч 528 гривен. Это – более чем 2 годовых зарплаты украинцев.

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