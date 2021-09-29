Новые данные опубликовали на сайте Национального агентства по противодействию коррупции. Об изменении материального статуса стало известно 29 сентября.

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Квартиру подарили

Елена Исикова, которая является прокурором в Новобаварском отделе Харькова, сообщила об изменениях в материальном статусе. В декларации женщина указала, что стала владелицей квартиры площадью 32,8 метра квадратных.

Стоимость апартаментов – 400 тысяч гривен. А это – около 12 100 гривен за метр квадратный. Квартиру, по данным, подарила Вера Исикова. Женщина и прокурор имеют одинаковое имя, поэтому, вероятно, это ее родственница.

Обратите внимание! В ежегодной декларации прокурора ранее указывали две квартиры. В одной из них она была зарегистрирована, а второй могла пользоваться. В 2020 году в прокуратуре Елена Исикова заработала 344 тысячи гривен. Ни авто, ни сбережений у женщины не было.

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