Новые данные опубликовали на сайте Национального агентства по противодействию коррупции. Об изменении материального статуса стало известно 29 сентября.

Интересно Накупил авто и землю на 26 миллионов гривен: налоговая заинтересовалась украинцем

Квартиру подарили

Елена Исикова, которая является прокурором в Новобаварском отделе Харькова, сообщила об изменениях в материальном статусе. В декларации женщина указала, что стала владелицей квартиры площадью 32,8 метра квадратных.

Стоимость апартаментов – 400 тысяч гривен. А это – около 12 100 гривен за метр квадратный. Квартиру, по данным, подарила Вера Исикова. Женщина и прокурор имеют одинаковое имя, поэтому, вероятно, это ее родственница.

Авто прокурора, как 4 годовые зарплаты

  • Похожий случай недавно заметили с участием прокурора Салтовского отдела Анны Лях.
  • Женщина купила авто Toyota RAV4, что стоит 740 тысяч гривен, а это – более 4 летних зарплат украинца.
  • В 2020 году было известно, что прокурор вместе с мужем уже имели два элитных авто.
  • Всего за год в прокуратуре женщина заработала 334 тысячи гривен.