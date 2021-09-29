Новые данные опубликовали на сайте Национального агентства по противодействию коррупции. Об изменении материального статуса стало известно 29 сентября.
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Квартиру подарили
Елена Исикова, которая является прокурором в Новобаварском отделе Харькова, сообщила об изменениях в материальном статусе. В декларации женщина указала, что стала владелицей квартиры площадью 32,8 метра квадратных.
Стоимость апартаментов – 400 тысяч гривен. А это – около 12 100 гривен за метр квадратный. Квартиру, по данным, подарила Вера Исикова. Женщина и прокурор имеют одинаковое имя, поэтому, вероятно, это ее родственница.
Авто прокурора, как 4 годовые зарплаты
- Похожий случай недавно заметили с участием прокурора Салтовского отдела Анны Лях.
- Женщина купила авто Toyota RAV4, что стоит 740 тысяч гривен, а это – более 4 летних зарплат украинца.
- В 2020 году было известно, что прокурор вместе с мужем уже имели два элитных авто.
- Всего за год в прокуратуре женщина заработала 334 тысячи гривен.