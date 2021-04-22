Новая жизнь Журавлевского гидропарка: в Харькове презентовали проект реконструкции – фото
Журавлевский гидропарк в Харькове существенно изменят. Он станет новым местом для отдыха горожан и гостей города. План реконструкции презентовал секретарь горсовета Игорь Терехов.
Источник:Харьковский городской совет
Чиновник отметил, что реконструкцию начнут в ближайшее время. Однако до того еще должны успеть обновить городской зоопарк ко Дню города. Его традиционно празднуют 23 августа.
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Каким будет новый Гидропарк
Как рассказал Игорь Терехов, в гидропарке сделают различные зоны для отдыха. Отдельно:
- набережная;
- пляжная и пикниковые зоны с беседками;
Зона отдыха в Журавлевском гидропарке / Фото Харьков LIVE
- зона гамаков;
Зона гамаков в Журавлевском гидропарке / Фото Харьков LIVE
- детская и спортивные площадки с различными тренажерами;
Детская площадка / Фото Харьков LIVE
- беговые и велодорожки;
- появится амфитеатр со сценой на воде;
- лодочная станция.
Зоны отдыха Журавлевского гидропарка / Фото Харьков LIVE
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