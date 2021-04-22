Журавлевский гидропарк в Харькове существенно изменят. Он станет новым местом для отдыха горожан и гостей города. План реконструкции презентовал секретарь горсовета Игорь Терехов.

Чиновник отметил, что реконструкцию начнут в ближайшее время. Однако до того еще должны успеть обновить городской зоопарк ко Дню города. Его традиционно празднуют 23 августа.

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Каким будет новый Гидропарк

Как рассказал Игорь Терехов, в гидропарке сделают различные зоны для отдыха. Отдельно:

набережная;

пляжная и пикниковые зоны с беседками;



Зона отдыха в Журавлевском гидропарке / Фото Харьков LIVE

зона гамаков;



Зона гамаков в Журавлевском гидропарке / Фото Харьков LIVE

детская и спортивные площадки с различными тренажерами;



Детская площадка / Фото Харьков LIVE

беговые и велодорожки;

появится амфитеатр со сценой на воде;

лодочная станция.



Зоны отдыха Журавлевского гидропарка / Фото Харьков LIVE

Важно! Журавлевский гидропарк – место отдыха, площадь которого достигает 180 гектаров. Он расположен в одном из старейших районов города. Рекреационную зону там создали еще в начале 50-х годов прошлого века.