В Харькове в районе ХТЗ протекает небольшая река Студенок. Овраг возле нее превратили в свалку строительного мусора. Чтобы привлечь внимание, экоактивисты вместе с дизайнером Светланой Луценко устроили там показ мод из переработанных материалов.

Организаторы сообщили, что таким образом хотят привлечь внимание к критическому состоянию реки. Кроме того, местные жители отмечают, что количество мусора увеличивается.

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Почему организовали акцию

Река Студенок – это приток реки Уды, протекающий в Индустриальном районе города и наполняющий пруды в парке "Зеленая роща".

К сожалению, сегодня река больше напоминает стихийную свалку. Ее экосистема нарушена – русло реки пересыхает, животные уходят, растения ослабевают. Количество строительного мусора увеличивается. Местные жители бьют тревогу,

– объясняет активистка Ольга Чуб.

Однако вместо речного оврага здесь – свалка строительного мусора.



Показ на берегу реки Студенок / Фото Василий Голосной

Что известно о показе мод

На берегу экоактивисты организовали перформанс с показом одежды из переработанных материалов.



Показ мод в Харькове на берегу реки с оврагом из строительных материалов / Фото Василий Голосной

Дизайнер Света Луценко создала специальные образы, которые символизируют равнодушие людей и показывают неумолимый процесс гибели природы в большом городе.



Модели в образах на свалке в Харькове / Фото Василий Голосной

Волонтеры организовали :