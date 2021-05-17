В Харькове устроили показ мод на свалке, чтобы спасти реку Студенок: фото
В Харькове в районе ХТЗ протекает небольшая река Студенок. Овраг возле нее превратили в свалку строительного мусора. Чтобы привлечь внимание, экоактивисты вместе с дизайнером Светланой Луценко устроили там показ мод из переработанных материалов.
Источник:фейсбук Ольги Чуб
Организаторы сообщили, что таким образом хотят привлечь внимание к критическому состоянию реки. Кроме того, местные жители отмечают, что количество мусора увеличивается.
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Почему организовали акцию
Река Студенок – это приток реки Уды, протекающий в Индустриальном районе города и наполняющий пруды в парке "Зеленая роща".
К сожалению, сегодня река больше напоминает стихийную свалку. Ее экосистема нарушена – русло реки пересыхает, животные уходят, растения ослабевают. Количество строительного мусора увеличивается. Местные жители бьют тревогу,
– объясняет активистка Ольга Чуб.
Однако вместо речного оврага здесь – свалка строительного мусора.
Показ на берегу реки Студенок / Фото Василий Голосной
Что известно о показе мод
На берегу экоактивисты организовали перформанс с показом одежды из переработанных материалов.
Показ мод в Харькове на берегу реки с оврагом из строительных материалов / Фото Василий Голосной
Дизайнер Света Луценко создала специальные образы, которые символизируют равнодушие людей и показывают неумолимый процесс гибели природы в большом городе.
Модели в образах на свалке в Харькове / Фото Василий Голосной
Волонтеры организовали :
- показ мод,
- фримаркет,
- ярмарку хенд-мейда
- небольшой концерт коллективов из села Верхний Бишкин Первомайского района.
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