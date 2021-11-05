Речь идет о заведении, которое в течение 24 лет работало на площади Павловской. В компании объяснили, что именно стало причиной для закрытия ресторана.

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В McDonald's отметили, что срок действия договора аренды помещения в торговом доме "Павловский" уже завершался. Впрочем, старое помещение нужно было осовременить. Значительно легче было открыть вместо этого новое заведение, поэтому и приняли соответствующее решение.

Ресторан на Павловской площади имеет историческое значение для компании, так как он был первым заведением в Харькове и одним из первых в Украине,

– подчеркнули в пресс-службе.

Впрочем, открытие нового ресторана в другом месте позволит обустроить его более современно. Это будет эффективнее, чем модернизировать помещения на Павловской, убеждены в сети заведений.

Обратите внимание! В сети уже появились сообщения об аренде помещения на площади Павловской. Владельцы оценивают его в 13 000 евро в месяц, но допускают торг.

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Источник: сайт McDonald's