В McDonald's рассказали, почему закрывают самый старый ресторан в Харькове
Источник:Newsroom
В Харькове закрывается старейший в городе и один из старейших в Украине ресторан McDonald's. Он работал там еще с 1997 года.
Речь идет о заведении, которое в течение 24 лет работало на площади Павловской. В компании объяснили, что именно стало причиной для закрытия ресторана.
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В городе появится новый McDonald's
В McDonald's отметили, что срок действия договора аренды помещения в торговом доме "Павловский" уже завершался. Впрочем, старое помещение нужно было осовременить. Значительно легче было открыть вместо этого новое заведение, поэтому и приняли соответствующее решение.
Ресторан на Павловской площади имеет историческое значение для компании, так как он был первым заведением в Харькове и одним из первых в Украине,
– подчеркнули в пресс-службе.
Впрочем, открытие нового ресторана в другом месте позволит обустроить его более современно. Это будет эффективнее, чем модернизировать помещения на Павловской, убеждены в сети заведений.Обратите внимание! В сети уже появились сообщения об аренде помещения на площади Павловской. Владельцы оценивают его в 13 000 евро в месяц, но допускают торг.
McDonald's в Украине: что известно
Источник: сайт McDonald's
- Первый ресторан McDonald's в Украине открыли возле станции метро Лукьяновская в Киеве (его недавно обновили). Это произошло 24 мая 1997 года.
- Тогда Украина стала шестой среди государств бывшего Советского Союза и в целом сто второй страной, в которых открылись заведения этой сети.
- Позже в 1997 году первые McDonald's появились в Харькове и Днепре. По состоянию на 2021 год, 103 ресторана сети работают в 20 городах и 1 селе Украины.