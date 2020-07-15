Целую преступную группу, состоявшую из 6 полицейских и одного гражданского лица, разоблачили в Харьковской области. Правоохранители задерживали наркоманов и требовали у их родственников взятки за непривлечение к уголовной ответственности.

Полицейские уже отстранены от занимаемых должностей и находятся под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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Как полицейские организовали преступную схему:

Они задерживали наркозависимых, когда те забирали наркотики из "закладок".

Далее они требовали у них деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

Деньги должны приносить родственники задержанных, а самих наркоманов не оформляли должным образом.

Деньги у родных забирали сообщники – гражданские лица и передавали их правоохранителям.

Цена за "свободу" одного наркозависимого составляла от 500 до 100 долларов США.



Изъятые у задержанных вещи

За время работы такой схемы полицейские успели заработать более 150 тысяч гривен. В ходе предварительного расследования было задокументировано 5 фактов получения взяток

– сообщили в прокуратуре.

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