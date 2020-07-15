В Харькове разоблачили полицейских-оборотней: они наживались на семьях наркоманов
Целую преступную группу, состоявшую из 6 полицейских и одного гражданского лица, разоблачили в Харьковской области. Правоохранители задерживали наркоманов и требовали у их родственников взятки за непривлечение к уголовной ответственности.
Полицейские уже отстранены от занимаемых должностей и находятся под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
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Как полицейские организовали преступную схему:
- Они задерживали наркозависимых, когда те забирали наркотики из "закладок".
- Далее они требовали у них деньги за непривлечение к уголовной ответственности.
- Деньги должны приносить родственники задержанных, а самих наркоманов не оформляли должным образом.
- Деньги у родных забирали сообщники – гражданские лица и передавали их правоохранителям.
- Цена за "свободу" одного наркозависимого составляла от 500 до 100 долларов США.
Изъятые у задержанных вещи
За время работы такой схемы полицейские успели заработать более 150 тысяч гривен. В ходе предварительного расследования было задокументировано 5 фактов получения взяток
– сообщили в прокуратуре.
Наказание для полицейских-оборотней
- Шести полицейским и одному гражданскому вручили подозрения.
- Правоохранители отстранены от занимаемых должностей и находятся под стражей.
- Их гражданский сообщник находится под домашним арестом.
- Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения еще двум стражам порядка.
- Если вину правоохранителей докажут, им грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.