Изъяли наркотиков на 2 миллиона: в Харькове разоблачили сеть аптек – фото, видео

В 6 аптеках одной сети в Харькове фармацевты продавали наркотические препараты и прекурсоры без рецепта. Правоохранители изъяли их. Ориентировочная стоимость товара составляет около 2 миллионов гривен на "черном рынке".

До того, правоохранители выяснили, что у этой сети аптек не было лицензии для реализации наркотических препаратов. В прокуратуре продолжают расследование.

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Что известно о сети аптек

Обществом с ограниченной ответственностью руководил 47-летний харьковчанин. В сеть входило 6 аптек в Харькове. Они были расположены на проспекте Александровском, Московском, Науки, Гагарина, и на улицах Военной и Гагарина.



Количество изъятых препаратов / Фото Нацполиция

О незаконной продаже комбинированных и наркотических лекарственных средств сообщили граждане. Они свидетельствовали, что провизоры продавали эти медикаменты людям, которые вероятно имели наркотическую зависимость.



Наркотические лекарственные средства и прекурсоры / Фото Харьковская областная прокуратура

Когда об этом стало известно

Еще в марте возбудили уголовное дело, а 2 июня работники провели обыски в аптечной сети. В ходе обысков были обнаружены лекарственные средства в ампулах и более 9 тысяч блистеров с таблетками. Цена этих медикаментов превышает 2 миллиона гривен.



Правоохранители пересчитывают общее количество препаратов / Фото Нацполиция

Также правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, денежные средства и лиц, которые пытались приобрести наркосодержащие препараты. Все вещественные доказательства доставили на экспертизу.



Общая картина изъятых препаратов / фото Харьковская областная прокуратура

Какая ответственность за продажу наркотиков

На данный момент ведется расследование.

В полиции и прокуратуре выясняют каналы поступления, потребителей и участников этой схемы.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.



Итог обысков в сети аптек в Харькове / Фото Харьковская областная прокуратура

Фигурантам дела грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на такой же срок.

После того, как следователи получат результаты экспертиз, они вероятно объявят всем причастным о подозрении.

Как происходили обыски в аптеке: видео