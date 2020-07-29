В Харькове маленькая девочка громко высказывалась, используя нецензурную лексику. Причиной такой агрессии стало то, что ей не купили воду, которую она хотела.

Ребенок, которому примерно 6-7 лет, нецензурно и эмоционально ругался у кассы магазина. Это видно на видео, которое опубликовали в телеграмм-канале "Україна новини".

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Девочка ругалась сквозь слезы. Она размахивала руками, давая понять, что очень возмущена инцидентом. Как оказалось, ей не купили воду. Однако кто именно это должен сделать – неизвестно, ведь родителей или других опекунов рядом с ребенком не было. За агрессивным поведением с удивлением наблюдали очевидцы происшествия. Один из них снял момент.

Стоит отметить, что девочка была в маске и не снимала ее, строго соблюдая карантин.

Нельзя спокойно взять воду,

– агрессивно воскликнул ребенок, а потом использовал нецензурные слова, не понижая тона.

Как все происходило – смотрите в видео. Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика.

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