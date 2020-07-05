Жара в Харькове, достигшая + 36 градусов, 4 июля побила рекорд, зафиксированный в 1954 году. Абсолютный максимум июля в городе +38,8 зафиксирован в 1931 году. Однако синоптики предупреждают: и эта отметка вскоре будет превзойдена.

Рекорд 4 июля держался более 65 лет и был зафиксирован в 1954-ом. Об этом Укринформу рассказала заведующая сектором Харьковского Гидрометцентра Валентина Муратова.

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"Действительно, вчера жара в Харькове в 36° побила рекорд на эту дату в 1954 году – 35,2°, – отметила Муратова. По ее словам, абсолютный максимум июля – 38,8°, зафиксирован в городе в 1931 году.

Жара может быть еще большей

Относительно прогноза на 5 июля, то синоптик спрогнозировала очередной рекорд на эту дату. Так, по области ожидалось +33...38, в Харькове – +34...36. Однако по состоянию на 13:00 температура в Харькове уже +35, хотя в 1970-м году была +33,8.

Валентина Муратова добавила: аномальная жара пришла в Харьков из Средней Азии и будет держаться еще два дня. Уже в среду, 8 июля, жару сменит холодный фронт с запада, который принесет дожди и грозы и понижение температуры до +25-30.

Что прогнозируют синоптики

По прогнозу Укргидрометцентра в Харькове температура и в дальнейшем будет оставаться на высоких отметках – +35...+37. Кроме Харьковщины, жарко будет на Херсонщине, в Запорожье, Донецкой и Луганской области – здесь воздух прогреется до +36... +38 градусов.

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А вот на Западе стоит ждать дождей с грозами. Будет дождить на Закарпатье, Прикарпатье, Львовщине и Волыни.