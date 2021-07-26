"Ворота в ад": в Харькове из-под земли вырвался столб огня – шокирующее видео

В одном из районов Харькова случился инцидент, который шокировал местных жителей. Прямо из-под земли вырвался огненный столб.

Возгорание случилось 26 июля на Салтовке – это самый большой жилой массив города. Соответствующее видео очевидцы опубликовали в сети.

Читайте также Взорвался газовый баллон "Москвича": госпитализировали жителя Харьковщины – фото

Вокруг – все в дыму

Чрезвычайная ситуация произошла на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда. На видео, снятом на месте происшествия, видно огонь, который "фонтанирует" из-под земли, и клубы желтоватого дыма. На место пожара прибыли экстренные службы. Пока официальной информации о вероятных причинах возгорания не обнародовали.

Столб огня из-под земли в Харькове: смотрите видео

Как реагируют в сети

По информации местных СМИ, пожар мог вспыхнуть из-за замыкания силового кабеля. В комментариях к видео в соцсетях люди пишут, что это "очень похоже на проводку". В ответ им возражают, мол, в таком случае дым был бы черным. Предполагают, что могла возникнуть какая-то химическая реакция. Другие комментаторы шутят, мол, "открылся портал в Саудовскую Аравию", или "ворота в ад".