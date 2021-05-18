Видеозапись этих действий женщина опубликовала в своем инстаграме. Однако ее аккаунт найти невозможно, поэтому, вероятно, она его удалила. Это видео появилось в сети 17 мая.

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Героиня видео сказала, что два раза покупала новые билеты в Стамбул, однако так и не смогла улететь. В этом она обвиняет украинские законы. Однако, какая именно причина запрета поездки, она не сказала.

Женщина опубликовала сразу несколько коротких видеороликов. На первом она просто рассказывает, что не смогла с детьми полететь и показывает паспорта.



Женщина, которая вместе с детьми выбрасывает паспорта / Скриншот 24 канала

На втором она уже стоит с детьми и говорит то же. Но здесь она уже выбрасывает паспорта на траву рядом.

Впоследствии документы все же подняли, чтобы к "акции протеста" присоединились дети. Сначала девочка говорит "Украина, спасибо, иди-ка ты в ж*пу", а впоследствии с похожими словам присоединяется ее маленький братик. После этого они с улыбками очередной раз бросают документы в кусты.

Видеозаписи вы можете посмотреть по этой ссылке.



Мальчик выбрасывает паспорт в Харькове / Скриншот 24 канала

Обратите внимание! В феврале в тиктоке вспыхнул языковой скандал. В своем видео блогерша с ником maybe_lizaaaaa заявила "Да вср*ся мне ваш язык". Так она описала отношение к украинскому. Впоследствии она оказалась в базе "Миротворца" и извинилась за свои слова.