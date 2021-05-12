Возле многоэтажки в Харькове ночью 12 мая подожгли 3 легковушки. Там полностью сгорела Skoda Octavia. Кроме нее пламя повредило еще автомобили Honda HRV и Audi Q5. В сети опубликовали видео момента пожара.

В службу спасения "101" обратились в 02:07. Полностью потушили пожар на улице Кричевского, 32, примерно через час.

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Что известно о возгорании

Полностью уничтоженная Skoda Octavia была 2014 года выпуска. Огонь сильно повредил автомобиль Audi Q5 2018 года выпуска. Однако машину потушили до того, как она сгорела полностью.



Автомобиль Skoda Octavia, который полностью сгорел / Фото Нацполиции

Меньше всего пострадала Honda HRV, которую выпустили в 2016. У нее повреждения были только на задней части кузова.



Автомобили Honda и Audi, которые повредил пожар / Фото Нацполиции

Общая площадь пожара достигала 20 квадратных метров. Вероятной причиной возгорания пожарные сразу назвали поджог.



Место пожара автомобилей в Харькове / Фото Нацполиции

Что говорят в полиции

На месте происшествия работали правоохранители. Как сообщили в полиции Харьковщины, открыли уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.



Капот сгоревшего в Харькове автомобиля / Фото ГСЧС

Если тех, кто это сделал, найдут, им грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. Правоохранители пытаются найти злоумышленников, чтобы привлечь их к ответственности.

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