Это случилось 11 июня на улице Молочной. Пожарным об этом сообщили в 02:18 часов.

К теме В Харькове подожгли 3 автомобиля: один – сгорел полностью – видео



Последствия пожара автомобилей в Харькове / Фото ГСЧС

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Полностью сгорели Toyota Camry и Suzuki Grand Vitara. Они были припаркованы между другими легковушками. Поэтому была угроза распространения пожара.



Автомобиль, который сгорел в Харькове / Фото ГСЧС

Чтобы спасти Mazda 6 и Hyundai Accent спасатели защищали их струями воды. Как следствие, повреждения у них были не существенные.

Огонь полностью потушили в 03:06. Причину возгорания сейчас устанавливают.



Пожарные тушат авто в Харькове / Фото ГСЧС

Обратите внимание! В Киевском районе Харькова ночью 20 апреля сожгли два автомобиля. Также туда принесли похоронные венки и сделали надписи на стенах. Злоумышленники написали "Сепаратизм вредит здоровью". Правоохранители начали расследование, однако виновных так и не нашли.