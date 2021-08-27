В Харькове силовики штурмовали дом криминального авторитета, – СМИ
Источник:Newsroom
На углу улиц Бакулина и Шатиловской в Харькове якобы разыскивают жилье известного злоумышленника. СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Чепиле по кличке "Борода". По словам очевидца, на месте якобы работают полиция и спецназ.
О происшествии рассказали утром 26 августа местные СМИ. В полиции говорят, что у них нет такой информации.
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Лезут через забор
Местная жительница рассказала, что на месте якобы работает много правоохранителей. Они с автоматами перелезают через забор, чтобы попасть в дом.
По данным СМИ, обыск проводит Департамент уголовного розыска. Говорят, что владельцем дома, который обыскивают, является криминальный авторитет Владимир Чепиль. В прошлом году ему объявили подозрение за эксплуатацию людей.
Что известно о криминальном авторитете Владимире Чепиле
У мужчины есть прозвище – "Борода". В 2020 году его уже задерживали по подозрению в вымогательстве и эксплуатации людей. Он тогда вышел под залог в 168 тысяч гривен. В том же году заметили его джип, припаркованный возле ХОГА.
Ранее в 2016 году к Чепилю прибыли 30 бойцов "Альфы" (спецподразделения СБУ) из нескольких городов. В доме силовики нашли 2 грамма кокаина. Через пол года после обысков во двор дома неизвестные бросили гранату.