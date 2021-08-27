В Харькове силовики штурмовали дом криминального авторитета, – СМИ

На углу улиц Бакулина и Шатиловской в Харькове якобы разыскивают жилье известного злоумышленника. СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Чепиле по кличке "Борода". По словам очевидца, на месте якобы работают полиция и спецназ.

О происшествии рассказали утром 26 августа местные СМИ. В полиции говорят, что у них нет такой информации.

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Лезут через забор

Местная жительница рассказала, что на месте якобы работает много правоохранителей. Они с автоматами перелезают через забор, чтобы попасть в дом.

По данным СМИ, обыск проводит Департамент уголовного розыска. Говорят, что владельцем дома, который обыскивают, является криминальный авторитет Владимир Чепиль. В прошлом году ему объявили подозрение за эксплуатацию людей.