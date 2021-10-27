В Харькове силовики задержали ветерана ООС: пришел с гранатой покорять бывшую

В Харькове ветеран войны на Донбассе 26 октября пришел к бывшей девушке и начал угрожать гранатой. Туда направили отряд спецназовцев, которые впоследствии его задержали.

Злоумышленник пришел в дом девушки на улице Электровозная, 4. Первый наряд полиции прибыл туда примерно в 23:50.

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Хотел восстановить отношения

Бывшему военному примерно 24 года (родился в 1997 году). Он был подвыпившим и хотел сойтись с бывшей девушкой. Однако примирения не произошло и мужчина вытащил боевую гранату, которую принес с собой.

Правоохранители сразу объявили план "Гром". Туда прибыл спецотряд, а специалисты начали переговоры с ветераном. Впоследствии потенциальный подрывник согласился сдаться и его задержали.

Люди в результате инцидента не пострадали. Также в полиции отметили, что эвакуация жильцов дома не понадобилась.

Что грозит за такое преступление

В полиции Харьковщины рассказали журналистам 24 канала, что уже открыли уголовное производство по 3 статьям Уголовного кодекса. Они предусматривают разное наказание:

покушение на убийство – от 7 до 15 лет тюрьмы;

незаконное обращение с боевыми припасами – от 3 до 7 лет тюрьмы;

незаконное лишение свободы – до 3 лет тюрьмы.

Похожее событие недавно

7 октября сообщили, что в Одесской области задержали пьяного мужчину, которого подозревают в покушении на убийство сразу 3 односельчан. Он вспомнил старые обиды и пришел разобраться с бывшим партнером сожительницы.

В доме, где это произошло были 2 других мужчин, поэтому злоумышленника быстро вывели на улицу. Однако он вытащил гранату и бросил в сторону оппонентов. К счастью, устройство не сработало и никто не пострадал.