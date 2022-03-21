В Харькове снаряд прилетел в спины скрывавшихся в супермаркете людей: жуткое видео
21 марта 2022 , 11:42Читати новину українською
Ночью, 21 марта, обстрелы жилых кварталов Харькова активизировались. По области сейчас продолжаются боевые действия. Под удар попали и мирные жители города.
В частности, снаряд прилетел в супермаркет. В сети уже распространилось видео с места происшествия с камер наблюдения.
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На кадрах заметно, как русская ракета прилетела в спины мирных людей. Они все стояли в очереди в супермаркет.
Сообщается, что это произошло в Харькове. Больше информации, к сожалению, неизвестно. Также пока нет данных относительно пострадавших.
Ракета прилетела в спины мирных людей: смотрите видео