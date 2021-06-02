В Харькове сошел с рельсов трамвай: есть пострадавшие – фото

В Харькове трамвай съехал с колеи и врезался в столб. Как следствие столб упал и трамвай его переехал. В этом ДТП травмировался один человек, который был в салоне транспорта. Это уже не первый случай, когда такое случается в городе.

В полицию по этому инциденту обратились примерно в 16: 40 часов 2 июня. Авария случилась на Салтовском шоссе.

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В Харькове с рельсов съехал трамвай / патрульная полиция Харьковщины

Подробнее об инциденте

С пути сошел трамвай, который курсировал по 8 маршрутоу. Почему это случилось – пока неизвестно. Также не сообщается, насколько сильно травмировалась пассажирка.



Задняя часть трамвая, который съехал с рельсов в Харькове / Фото телеграм-канала ХС

По предварительной информации столб упал уже после того, как в него въехал электротранспорт. На фото с места видно, что трамвай остановился, когда уперся передним колесом в этот столб.



Люди возле трамвая, соскочившего с рельсов / Фото Depo

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Место происшествия до приезда полиции / Фото телеграмм-канала ХС