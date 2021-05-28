Видео, где Терехов об этом рассказывает, обнародовали в его ТикТоке. Дата публикации – 28 мая, однако неизвестно, когда именно он это говорил.
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Больше о памятнике Кернеса
- По словам исполняющего обязанности мэра, памятник будет отражением всей жизни покойного мэра Харькова.
- Однако, как именно он видит жизнь Кернеса, почему-то Терехов не сказал.
- Также он сообщил, что уже есть эскизы этого памятника.
- Они ему понравились.
- Терехов не сказал ни даты установки, ни места, где это сделают.
Терехов говорит о памятнике Кернесу: видео телеграмм-канала "Харьков 1654"