Видео, где Терехов об этом рассказывает, обнародовали в его ТикТоке. Дата публикации – 28 мая, однако неизвестно, когда именно он это говорил.

К теме Терехов хочет вернуть русскому статус регионального языка Харькова

Больше о памятнике Кернеса

По словам исполняющего обязанности мэра, памятник будет отражением всей жизни покойного мэра Харькова.

Однако, как именно он видит жизнь Кернеса, почему-то Терехов не сказал.

Также он сообщил, что уже есть эскизы этого памятника.

Они ему понравились.

Терехов не сказал ни даты установки, ни места, где это сделают.

Терехов говорит о памятнике Кернесу: видео телеграмм-канала "Харьков 1654"

Обратите внимание! Журналист издания RegioNews 13 мая пытался спросить Терехова, как планируют увековечивать память покойного Кернеса. Однако это не удалось сделать – охрана Игоря Терехова набросилась на журналиста.