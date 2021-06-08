Об этом опросе сообщили 7 июня. Пока неизвестно, сколько человек его прошли.

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Анкета вся сделана на русском языке. Прежде всего респондентов просят ответить на 4 вопроса:

Как в целом относитесь к идее увековечения имени Геннадия Кернеса в Харькове?

Какой способ увековечения имени Геннадия Кернеса считаете наиболее целесообразным?

Слышали ли об инициативе Игоря Терехова о присвоении Геннадию Кернесу звания Почетного гражданина?

Как относитесь к инициативе Терехова о сохранении имени Кернеса в названии партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков"?



Анкета об "увековечении" Геннадия Кернеса / Скриншот 24 канала

Также респондентам предлагают сразу несколько вариантов "увековечения" Кернеса. В частности можно выбрать следующие варианты:

предоставить мэру звание "Почетный гражданин Харькова";

установить мемориальную доску на здании горсовета;

выпустить почтовую марку с Кернесом;

переименовать улицу и парк Горького в парк им. Кернеса;

назвать новую улицу или новую станцию метро его именем;

возвести памятник.

Всего можно выбрать не более 3 ответов. Также снизу есть строка, в которой можно написать собственный вариант. Каждого участника опроса просят лишь указать собственный возраст и пол. Ознакомиться с этим опросом вы можете по ссылке.

Кто создал анкету – неизвестно. Однако gromada.group сообщила, что об этом опросе рассказывал в интервью исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.

Обратите внимание! В Харькове планируют создать памятник Геннадию Кернесу. Когда его установят – неизвестно. Однако Терехов рассказал, что уже готовы эскизы, которые ему нравятся.