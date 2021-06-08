Об этом опросе сообщили 7 июня. Пока неизвестно, сколько человек его прошли.
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Анкета вся сделана на русском языке. Прежде всего респондентов просят ответить на 4 вопроса:
- Как в целом относитесь к идее увековечения имени Геннадия Кернеса в Харькове?
- Какой способ увековечения имени Геннадия Кернеса считаете наиболее целесообразным?
- Слышали ли об инициативе Игоря Терехова о присвоении Геннадию Кернесу звания Почетного гражданина?
- Как относитесь к инициативе Терехова о сохранении имени Кернеса в названии партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков"?
Анкета об "увековечении" Геннадия Кернеса / Скриншот 24 канала
Также респондентам предлагают сразу несколько вариантов "увековечения" Кернеса. В частности можно выбрать следующие варианты:
- предоставить мэру звание "Почетный гражданин Харькова";
- установить мемориальную доску на здании горсовета;
- выпустить почтовую марку с Кернесом;
- переименовать улицу и парк Горького в парк им. Кернеса;
- назвать новую улицу или новую станцию метро его именем;
- возвести памятник.
Всего можно выбрать не более 3 ответов. Также снизу есть строка, в которой можно написать собственный вариант. Каждого участника опроса просят лишь указать собственный возраст и пол. Ознакомиться с этим опросом вы можете по ссылке.
Кто создал анкету – неизвестно. Однако gromada.group сообщила, что об этом опросе рассказывал в интервью исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.