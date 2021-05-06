В департаменте здравоохранения Харьковского городского совета создали комиссию: она должна выяснить причину смерти журналистки Маруси Васильевой. Она умерла 2 мая. Предварительно – от послеоперационных осложнений.

Тем не менее медики обнаружили у нее двустороннюю пневмонию, а в ночь перед смертью ее легкие работали лишь на 30%.

Предыстория Перенесла операцию и пневмонию: умерла харьковская журналистка Маруся Васильева

Что известно о расследовательской комиссии

О создании специальной комиссии для расследования смерти Маруси Васильевой сообщил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

Он сообщил, что по предварительным данным у умершей не было корона вируса, поскольку ПЦР-тест был отрицательный.

Но официальный ответ комиссии должен быть позже.

Была полиорганная недостаточность. Насколько я знаю, были хирургические осложнения,

– сказал Черняк.

О пневмонии у журналистки стало известно еще 27 апреля. Она написала об этом в фейсбуке.

О двустороннем "ковидном" воспалении легких у Маруси Васильевой сообщил замглавврача по хирургической помощи 2 городской больницы Юрий Гвоздик в комментарии "Общественному". Он также отметил, что пациентка поступила без подтвержденной инфекции COVID-19, однако позже у нее были все симптомы.