В Харькове специальная комиссия расследует смерть журналистки: власти отрицают коронавирус
В департаменте здравоохранения Харьковского городского совета создали комиссию: она должна выяснить причину смерти журналистки Маруси Васильевой. Она умерла 2 мая. Предварительно – от послеоперационных осложнений.
Источник:KHARKIV Today
Тем не менее медики обнаружили у нее двустороннюю пневмонию, а в ночь перед смертью ее легкие работали лишь на 30%.
Предыстория Перенесла операцию и пневмонию: умерла харьковская журналистка Маруся Васильева
Что известно о расследовательской комиссии
О создании специальной комиссии для расследования смерти Маруси Васильевой сообщил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.
Он сообщил, что по предварительным данным у умершей не было корона вируса, поскольку ПЦР-тест был отрицательный.
Но официальный ответ комиссии должен быть позже.
Была полиорганная недостаточность. Насколько я знаю, были хирургические осложнения,
– сказал Черняк.
О пневмонии у журналистки стало известно еще 27 апреля. Она написала об этом в фейсбуке.
О двустороннем "ковидном" воспалении легких у Маруси Васильевой сообщил замглавврача по хирургической помощи 2 городской больницы Юрий Гвоздик в комментарии "Общественному". Он также отметил, что пациентка поступила без подтвержденной инфекции COVID-19, однако позже у нее были все симптомы.
Поделиться новостью