В Харькове стартует предвыборная кампания: кто может заменить Кернеса

Уже 11 сентября 2021 года официально стартует предвыборная кампания на место городского главы Харькова. Социологи говорят, что есть 5 потенциальных кандидатов, в том числе пророссийский политик Евгений Мураев.

Специалисты прогнозируют, что кандидатов будет немало, ведь пока нет единого фаворита, как это было с Геннадием Кернесом. Именно поэтому ожидают выборы в 2 тура.

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На проведение внеочередных выборов планируют потратить почти 30 миллионов гривен. Сами выборы мэра должны состояться 31 октября 2021 года.

Кто потенциальные кандидаты?

Несмотря на то, что официально избирательный процесс не начался, кандидаты уже начали агитацию и борьбу за кресло главы города. Политологи уверяют, что кандидатов будет больше чем на прошлых выборах мэра – примерно 20 человек.

В Харьковскую городскую избирательную комиссию документы подали 15 кандидатов . 11 человек выдвигали политические партии, а 4 были самовыдвиженцами.

Социологи составили пятерку кандидатов:

Игорь Терехов. Депутат Харьковского горсовета с 2015 года, глава фракции партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков" и секретарь Харьковского горсовета с 2020 года. Сейчас является исполняющим обязанности мэра Харькова с декабря после смерти Геннадия Кернеса. Михаил Добкин. Бывший глава Харьковской обладминистрации (2010 – 2014) и мэр Харькова (2006 – 2010). Также был членом "Партии регионов" и кандидатом на пост мэра Харькова на выборах в 2020 году. Юлия Светличная. Экс-глава Харьковской обладминистрации, внефракционный народный депутат IX созыва, а также депутат Харьковского облсовета VII созыва. Александр Фельдман. Народный депутат 5 созывов, сейчас избран в Верховную Раду как самовыдвиженец и член партии "Наш Край". Является членом фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", от них же баллотировался на пост мэра Харькова в 2020 году. Евгений Мураев. Депутат Харьковского областного совета 2 созывов, народный депутат Украины VII и VIII созывов. Владелец пророссийского пропагандистского телеканала "НАШ".



Потенциальные кандидаты на место мэра Харькова / Коллаж 24 канала

Терехов и Добкин – потенциальные соперники

Политологи говорят, что есть 2 лидера в избирательной кампании: Игорь Терехов и Михаил Добкин. Они оба баллотируются со слоганами и мнениями Геннадия Кернеса.

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По словам политолога Игоря Чаленко, Добкин уже активно проводит избирательную кампанию. Терехов тоже не стоит в стороне.

Добкин бьет, конечно, не на хозяйственные вещи, а больше на идеологические вопросы. Терехов сегодня машет "шашкой" хозяйственника. Показывает, какой он преемник господина Кернеса,

– подчеркивает политолог.

Политическая агитация в интернете, а не на улицах

Сейчас на улицах Харькова не так много рекламной политической агитации. Пока прежде всего наружная реклама и раздача агитационных газет. Более активная фаза должна начаться уже 11 сентября.



Наружная реклама Добкина и Фельдмана / Фото сайта "057.ua"

Кандидаты также сейчас встречаются с горожанами на улицах Харькова. Политики собираются в районах и отдельных домах. Однако в социальных сетях политическая борьба самая активная, ведь началась еще в июле 2021 года.

Самые активные кандидаты и организации потратили только на страницах в соцсети фейсбук более 2,5 миллиона гривен.

По прогнозам, выборы мэра в Харькове будут самыми дорогими из-за финансирования в интернет. Активнее продвигают такие социальные сети, как инстаграм и тикток.

Возможна низкая явка избирателей и 2 тур

Несмотря на финансовые вливания в онлайн-индустрию, политологи уверяют, что явка на выборы будет очень низкой. По прогнозам политологов, ни один кандидат в Харькове не наберет 50 или 51%.

"В 2020 году в Харькове была одна из самых низких явок за всю историю независимости, за всю историю выборов. В 2021 году кампания не является национальной. Большие партии не подключены. Явка может быть где-то до 40%", – отметила политолог Юлия Биденко.

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Именно поэтому прогнозируют, что харьковчанам придется еще через некоторое время появиться и на 2 тур. Также, по мнению политологов, на выборах возможен "сюрприз". Один из кандидатов может больше всего мобилизовать своих избирателей и выиграть, несмотря на малую явку. Хотя большинство горожан просто не интересуются выборами и не пойдут делать свой выбор 31 октября 2021 года.

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