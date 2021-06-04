Это случилось на площади Героев Небесной сотни 4 июня. К счастью, в транспорте в этот момент никого не было.
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Более о падении столба
Владелец автомобиля рассказал журналистам, что он в момент, когда это случилось, был на работе. Вероятно, его офис находится рядом.
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Также мужчина признал, что припарковался неправильно и сказал, что готов оплатить штраф. Однако неизвестно выписали ему протокол или нет.
Место, где столб упал на автомобиль Mazda / Фото Суспильного
Как сообщило издание "Редпост", все случилось из-за водителя грузовика, который не опустил кузов. Вероятно, столб упал из-за того, что кузов потянул провод.
Столб упал на автомобиль: видео телеграм-канала "Харьков 1654"