В Харькове столкнулись 5 автомобилей: есть пострадавшие – фото
В Харькове на улице Гвардейцев-Ширононцев произошла авария с участием 5 автомобилей. В результате ДТП два человека получили травмы.
В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.
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По данным полиции, 24 июля на одной из улиц Харькова столкнулись 5 автомобилей:
- Daewoo Lanos под управлением 38-летнего водителя;
- Chevrolet Aveo под управлением 24-летнего водителя;
- Toyota RAV4 под управлением 44-летнего водителя;
- Volkswagen под управлением 27-летнего водителя;
- Chevrolet Lacetti под управлением 39-летнего водителя.
Водитель автомобиля Volkswagen и 27-летняя пассажирка Chevrolet Lacetti получили травмы в результате аварии. Их сразу доставили в больницу с телесными повреждениями.
Правоохранители пока устанавливают все обстоятельства ДТП. В частности, решается, как квалифицировать произошедшее согласно Уголовному кодексу Украины.
Масштабная авария в Харькове / Фото телеграмм-канал "Ху*вый Харьков"