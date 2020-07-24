В Харькове на улице Гвардейцев-Ширононцев произошла авария с участием 5 автомобилей. В результате ДТП два человека получили травмы.

В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.

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По данным полиции, 24 июля на одной из улиц Харькова столкнулись 5 автомобилей:

Daewoo Lanos под управлением 38-летнего водителя;

Chevrolet Aveo под управлением 24-летнего водителя;

Toyota RAV4 под управлением 44-летнего водителя;

Volkswagen под управлением 27-летнего водителя;

Chevrolet Lacetti под управлением 39-летнего водителя.

Водитель автомобиля Volkswagen и 27-летняя пассажирка Chevrolet Lacetti получили травмы в результате аварии. Их сразу доставили в больницу с телесными повреждениями.

Правоохранители пока устанавливают все обстоятельства ДТП. В частности, решается, как квалифицировать произошедшее согласно Уголовному кодексу Украины.



Масштабная авария в Харькове / Фото телеграмм-канал "Ху*вый Харьков"