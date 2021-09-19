В Харькове столкнулись 6 авто: на место вызвали скорую
Источник:телеграм "ХС Харьков"
В Харькове на улице Весенней столкнулись 6 автомобилей. Предварительно известно, что ДТП произошло на скользком от дождя асфальте.
Автомобили столкнулись на Журавлевском спуске. Это случилось 19 сентября.
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В Харькове авария с участием 6 авто
Массовое ДТП на спуске Весенней – столкнулись 6 автомобилей. Очевидно, кого-то занесло на мокрой дороге,
– говорится в сообщении.
На видео заметно, что автомобили фактически разбросаны посреди дороги и развернуты в разные стороны. На месте заметно автомобили полиции, а также скорую помощь.
В Харькове столкнулись 6 авто: смотрите видео
Вероятно, авария произошла из-за затрудненного движения на мокром асфальте: смотрите видео
Издание "Depo.Харьков" подтвердило, что на место аварии приезжала скорая помощь. Однако информации о жертвах или пострадавших пока нет.
Известно только, что в полиции предупредили – во время дождя надо быть особенно внимательными на дорогах, чтобы избежать потери управления и увеличения тормозного пути. Ведь на мокром асфальте все движения и маневры следует выполнять плавно и избегать резких торможений. Также – быть готовым к маневру едущего впереди и придерживаться безопасной дистанции.
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