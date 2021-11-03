Первыми о происшествии сообщили очевидцы, опубликовав фото с места аварии. Легковушка и скорая столкнулись 3 ноября.

Обратите внимание Микроавтобус влетел в карету скорой в Харькове: фото с места ДТП

Детали ДТП

По словам свидетелей, неподалеку от Харьковской гимназии №43 столкнулись автомобиль Ford и машина скорой помощи. В результате аварии пассажирку легковушки зажало в салоне.

Постраждала ДТП Швидка Харків Салтівське шосе 3 листопада 2021
В ДТП пострадала пассажирка легковушки / Фото из телеграма "ХС. Харьков"

Авария произошла, вероятно, из-за скользкой дороги. Так как на фото видно, что недавно выпал дождь. В каком состоянии потерпевшая – не сообщают. Полиция выясняет детали и обстоятельства произошедшего.

Аварія швидка Харків Легковик ДТП 3 листопада 2021
ДТП с участием скорой на Салтовском шоссе / Фото из телеграма "ХС. Харьков"

Серьезное ДТП с участием скорой

  • В Киеве на проспекте Валерия Лобановского случилась масштабная тройная авария.
  • Утром 27 октября там столкнулись скорая помощь, грузовик и легковушка.
  • Легковушка въехала в карету скорой помощи практически "лоб в лоб".
  • Сбоку ее прижал грузовик. От удара в авто скорой значительно повредилась передняя боковая часть. О пострадавших в результате аварии не рассказали.