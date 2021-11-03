В Харькове столкнулись скорая и легковушка: есть пострадавшие
Источник:телеграм "ХС. Харьков"
На Салтовском шоссе в Харькове столкнулись Ford и авто скорой помощи. В результате ДТП травмировалась пассажирка легковушки.
Первыми о происшествии сообщили очевидцы, опубликовав фото с места аварии. Легковушка и скорая столкнулись 3 ноября.
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Детали ДТП
По словам свидетелей, неподалеку от Харьковской гимназии №43 столкнулись автомобиль Ford и машина скорой помощи. В результате аварии пассажирку легковушки зажало в салоне.
В ДТП пострадала пассажирка легковушки / Фото из телеграма "ХС. Харьков"
Авария произошла, вероятно, из-за скользкой дороги. Так как на фото видно, что недавно выпал дождь. В каком состоянии потерпевшая – не сообщают. Полиция выясняет детали и обстоятельства произошедшего.
ДТП с участием скорой на Салтовском шоссе / Фото из телеграма "ХС. Харьков"
Серьезное ДТП с участием скорой
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