Авария произошла на улице Благовещенской. Столкнулись автомобили Hundai и Leaf Nissan.

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В Харькове столкнулись 2 автомобиля такси: пострадали дети

Издание "Новости.LIVE" сообщило, что предварительно известно – один автомобиль проехал на красный и допустил столкновение. Hundai отбросило и он врезался в стену здания. Водителя этого авто госпитализировали.

В одной из машин ехала мать с двумя маленькими детьми.

Все они также были госпитализированы в больницу, у одного из детей серьезные травмы,

– говорится в сообщении.

Водителя другого автомобиля также осмотрела скорая, а затем, по информации СМИ, – забрала полиция. На месте работают медики и полиция. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

В Харькове столкнулись два автомобиля такси: смотрите видео

В результате столкновения пострадали 2 детей: смотрите видео

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