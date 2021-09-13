Авария произошла на улице Благовещенской. Столкнулись автомобили Hundai и Leaf Nissan.
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Издание "Новости.LIVE" сообщило, что предварительно известно – один автомобиль проехал на красный и допустил столкновение. Hundai отбросило и он врезался в стену здания. Водителя этого авто госпитализировали.
В одной из машин ехала мать с двумя маленькими детьми.
Все они также были госпитализированы в больницу, у одного из детей серьезные травмы,
– говорится в сообщении.
Водителя другого автомобиля также осмотрела скорая, а затем, по информации СМИ, – забрала полиция. На месте работают медики и полиция. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
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В результате столкновения пострадали 2 детей: смотрите видео
Коротко о последних авариях в Украине и мире
- 13 сентября в турецком городе Мугла автобус с украинскими туристами столкнулся с транспортом, который перевозил студентов. В результате аварии 1 человек погиб, еще по меньшей мере 35 украинцев получили травмы.
- 12 сентября во французском департаменте Изе разбился вертолет службы гражданской безопасности. В результате аварии 1 человек погиб, еще 4 – пострадали.
- 12 сентября на Львовщине в Золочевском районе произошла авария. Там легковушка Chevrolet Aveo вылетела в кювет. В результате автомобиль перевернулся на крышу. Водитель выжил, медики оказали ему помощь.