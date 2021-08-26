Апелляционную жалобу в суде пересмотрели 17 августа. О результатах заседания рассказали 26 августа.
Интересно Подозреваемый в убийстве Мирославы Третьяк внезапно заявил, что убийцей был другой
Суд отказал
Защитник в заявлении просил суд еще раз пересмотреть решение. Его адвокат говорит, что постановление было незаконным и нарушает Уголовный кодекс Украины.
В сообщении говорится, что суд не соглашается с апелляционным заявлением. Он оставляет в силе предыдущее определение об удерживании подростка в приемнике-распределителе.
Известно, что скоро истекает срок, когда суд должен избрать 13-летнему подростку меру пресечения. Пока в прокуратуре не сообщают, планирует ли суд продолжить удерживание парня.
Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: что известно
- Девочка пропала в селе Старый Салтов 28 июля. Она пошла гулять и не вернулась домой.
- Тело ребенка нашли в заброшенном здании с признаками насильственной смерти 29 июля.
- Полиция задержала подозреваемого в убийстве Мирославы – 13-летнего Богдана. Он сосед девочки.
- Суд выбрал ему меру пресечения: месяц в приемнике-распределителе для детей.
- Раньше мальчик тоже проявлял жестокость. В 4 классе он убил 3 щенков.
- Позже в сети опубликовали запись, где Богдан говорит, что с ними был еще мужчина. Именно он приказал убить Мирославу.
- В прокуратуре этот факт отрицают.