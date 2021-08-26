Апелляционную жалобу в суде пересмотрели 17 августа. О результатах заседания рассказали 26 августа.

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Суд отказал

Защитник в заявлении просил суд еще раз пересмотреть решение. Его адвокат говорит, что постановление было незаконным и нарушает Уголовный кодекс Украины.

В сообщении говорится, что суд не соглашается с апелляционным заявлением. Он оставляет в силе предыдущее определение об удерживании подростка в приемнике-распределителе.

Известно, что скоро истекает срок, когда суд должен избрать 13-летнему подростку меру пресечения. Пока в прокуратуре не сообщают, планирует ли суд продолжить удерживание парня.

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