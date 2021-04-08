Харьковский окружной административный суд отклонил иск 4 депутатов горсовета. Они просили признать незаконным назначение Игоря Терехова секретарем горсовета. Благодаря этому после смерти Геннадия Кернеса он фактически стал руководителем города.

Из-за процессуальных ошибок признать незаконным назначение может только сам Терехов. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке Игорь Черняк. Он является одним из судившихся депутатов и по образованию юристом.

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Подробнее о судебном процессе

Кроме Черняка, иск подали также другие депутаты городского совета Харькова – Дмитрий Булах, Максим Радченко и Алина Мустафаева. Несмотря на то, что они настаивали на проведении открытых слушаний, их ходатайство отклонили.

В решении суда нашли ссылку на принятие присяги Кернесом в 2010 году, которую исследовала судейская коллегия. Однако депутат убеждает, что в материалах дела этой видеозаписи не было.

Наш замечательный суд решил, что власти/чиновникам/депутатам можно вообще все. Если в законе прямо не сказано, что вот именно это и именно так – нельзя,

– добавил Игорь Черняк

Также мужчина опубликовал решение суда. Сейчас группа депутатов готовит апелляцию, чтобы его обжаловать.

Подробнее о назначении

Игорь Терехов стал секретарем горсовета на сессии 9 декабря 2020 года.

Его кандидатуру внесли с помощью документов с электронной подписью покойного городского главы Харькова Геннадия Кернеса.

Его избрание поддержали 73 кандидата. Против голосовал 1 человек, а еще 1 человек воздержался.

После смерти Кернеса 16 декабря 2020 года часть депутатов обжаловали решение.

Они это аргументировали тем, что городской голова был в плохом состоянии и не мог составить документы и поставить на них свою подпись.

Обратите внимание! Игорь Терехов на государственной службе в горсовете Харькова с 1999 года. В 2006 перешел в облсовет. Там он имел репутацию человека Авакова, тогдашнего губернатора Харьковщины. С 2010 года стал заместителем Кернеса. Подробнее о многогранной биографии чиновника – по ссылке.