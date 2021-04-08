В Харькове суд признал назначение Терехова главой города законным
Харьковский окружной административный суд отклонил иск 4 депутатов горсовета. Они просили признать незаконным назначение Игоря Терехова секретарем горсовета. Благодаря этому после смерти Геннадия Кернеса он фактически стал руководителем города.
Источник:фейсбук Игоря Черняка
Из-за процессуальных ошибок признать незаконным назначение может только сам Терехов. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке Игорь Черняк. Он является одним из судившихся депутатов и по образованию юристом.
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Подробнее о судебном процессе
Кроме Черняка, иск подали также другие депутаты городского совета Харькова – Дмитрий Булах, Максим Радченко и Алина Мустафаева. Несмотря на то, что они настаивали на проведении открытых слушаний, их ходатайство отклонили.
В решении суда нашли ссылку на принятие присяги Кернесом в 2010 году, которую исследовала судейская коллегия. Однако депутат убеждает, что в материалах дела этой видеозаписи не было.
Наш замечательный суд решил, что власти/чиновникам/депутатам можно вообще все. Если в законе прямо не сказано, что вот именно это и именно так – нельзя,
– добавил Игорь Черняк
Также мужчина опубликовал решение суда. Сейчас группа депутатов готовит апелляцию, чтобы его обжаловать.
Подробнее о назначении
- Игорь Терехов стал секретарем горсовета на сессии 9 декабря 2020 года.
- Его кандидатуру внесли с помощью документов с электронной подписью покойного городского главы Харькова Геннадия Кернеса.
- Его избрание поддержали 73 кандидата. Против голосовал 1 человек, а еще 1 человек воздержался.
- После смерти Кернеса 16 декабря 2020 года часть депутатов обжаловали решение.
- Они это аргументировали тем, что городской голова был в плохом состоянии и не мог составить документы и поставить на них свою подпись.
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