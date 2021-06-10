В Харькове суд признал незаконным переименование проспекта Григоренко в Жукова

Харьковский окружной админсуд признал незаконным решение горсовета переименовать проспект Григоренко на проспект Жукова. Представители городской власти могут подать апелляцию.

Соответствующее решение Харьковский суд принял 10 июня. Противоправным признали решение городского совета от 24 февраля 2021.

Ранее В Харькове проспект Григоренко в третий раз переименовали в Жукова: детали

Суд удовлетворил первую часть иска

Служители Фемиды удовлетворили первую часть иска – относительно самого переименования. В остальных отказали. Судебные издержки взыщут с Харьковского горсовета. Однако истец Игорь Черняк отметил, что другие исковые требования касались технических аспектов.

Теперь стороны могут подать апелляцию.

Что известно о переименовании проспекта Жукова

Проспект Григоренко уже в третий раз переименовали в проспект Жукова. Такое решение приняли харьковские депутаты 24 февраля 2021 года.

За переименование проспекта были 57 депутатов, 16 – против, еще 6 – воздержались.

Решение сразу решили оспорить представители "Европейской Солидарности", "Свободы" и "Блока Юлии Светличной "Вместе". Суд отклонил просьбу о военной экспертизе.

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